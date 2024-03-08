Фон дер Ляйен ожидает открытия морского коридора из Кипра в Газу в эти выходные

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ожидает, что морской коридор помощи начнет работать между Кипром и Газой в эти выходные.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Мы очень близки к открытию этого коридора, надеюсь, в субботу-воскресенье, и я очень рада видеть, что первый пилотный проект будет запущен сегодня", – сказала она на Кипре во время встречи с его президентом Никосом Христодулидесом.

Президент Еврокомиссии пояснила, что уже в пятницу из кипрского порта Ларнаки может отправиться пилотный груз продовольственной помощи, собранной благотворительной группой при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов.

"Мы запускаем этот кипрский морской коридор вместе – Евросоюз, Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты", – сказала фон дер Ляйен.

Ранее президент США Джо Байден поручил американским военным создать временный порт на побережье Газы, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Перед этим США и Иордания осуществили новое воздушное десантирование гуманитарной помощи для жителей Газы.

Американские военные совершили первое воздушное десантирование гуманитарной помощи в Газе в субботу.

Президент США Джо Байден 1 марта объявил, что Штаты начнут сбрасывать продовольственную помощь населению сектора Газа с воздуха на фоне углубления гуманитарного кризиса и затруднения доставки помощи наземным путем.