Глава МЗС Румунії: РФ налаштовує демократичних лідерів один проти одного

Росія посилює дезінформаційні атаки проти демократичних країн, намагаючись налаштувати союзників один проти одного і створити тертя напередодні виборів у США та в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Bloomberg заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

За її словами, США і Європа мають боротися з російською дезінформацією "скоординовано і розумно".

"Росія намагається кинути виклик демократичним інститутам в наших країнах, випробувати їх на міцність і зіштовхнути нас один з одним, безпосередньо і через маріонеток", – зазначила румунська міністерка.

Одобеску підкреслила, що рішучість у досягненні спільної мети – перемоги України у війні з Росією – повинна переважати, незважаючи на "природні" розбіжності у поглядах між провідними світовими лідерами.

Якщо цього не буде зроблено, це заохотить інших авторитарних лідерів кинути виклик міжнародному порядку, додала вона.

"Ми повинні виходити за рамки меседжів передвиборчої кампанії, і в часи нестабільності, коли наша єдність піддається сумніву, трансатлантична співпраця є незамінною", – сказала глава МЗС Румунії.

Одобеску розповіла, що Румунія веде переговори з країнами Балтії та іншими партнерами щодо просування плану, спрямованого на посилення боротьби з дезінформацією.

Раніше Німеччина і Велика Британія пообіцяли не дозволити президенту РФ Владіміру Путіну розділити союзників на тлі скандалу зі злитою розмовою офіцерів Бундесверу щодо постачання ракет Taurus.

Наприкінці зустрічі в Парижі на початку минулого тижня Макрон заявив, що не можна виключати введення західних військ в Україну. Шольц чітко виступив проти цього і підтвердив це в середу: "Як канцлер Німеччини, я не відправлю жодного солдата з нашого Бундесверу в Україну".

Напруженість у німецько-французьких відносинах викликає занепокоєння серед соціал-демократів канцлера Олафа Шольца – на їхню думку, це шкодить підтримці України у війні.

Водночас Стефан Сежурне вважає, що між Францією та Німеччиною немає розколу, незважаючи на очевидні розбіжності між президентом Емманюелем Макроном та канцлером Олафом Шольцом щодо України.