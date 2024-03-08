Глава МИД Румынии: РФ настраивает демократических лидеров друг против друга

Россия усиливает дезинформационные атаки против демократических стран, пытаясь настроить союзников друг против друга и создать трения накануне выборов в США и в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Bloomberg заявила министр иностранных дел Румынии Луминита Одобеску.

По ее словам, США и Европа должны бороться с российской дезинформацией "скоординировано и разумно".

"Россия пытается бросить вызов демократическим институтам в наших странах, испытать их на прочность и столкнуть нас друг с другом, напрямую и через марионеток", – отметила румынский министр.

Одобеску подчеркнула, что решимость в достижении общей цели – победы Украины в войне с Россией – должна преобладать, несмотря на "естественные" разногласия во взглядах между ведущими мировыми лидерами.

Если этого не будет сделано, это поощрит других авторитарных лидеров бросить вызов международному порядку, добавила она.

"Мы должны выходить за рамки месседжей предвыборной кампании, и во времена нестабильности, когда наше единство подвергается сомнению, трансатлантическое сотрудничество является незаменимым", – сказала глава МИД Румынии.

Одобеску рассказала, что Румыния ведет переговоры со странами Балтии и другими партнерами по продвижению плана, направленного на усиление борьбы с дезинформацией.

Ранее Германия и Великобритания пообещали не позволить президенту РФ Владимиру Путину разделить союзников на фоне скандала со слитым разговором офицеров Бундесвера о поставках ракет Taurus.

В конце встречи в Париже в начале прошлой недели Макрон заявил, что нельзя исключать введение западных войск в Украину. Шольц четко выступил против этого и подтвердил это в среду: "Как канцлер Германии, я не отправлю ни одного солдата из нашего Бундесвера в Украину".

Напряженность в немецко-французских отношениях вызывает беспокойство среди социал-демократов канцлера Олафа Шольца – по их мнению, это вредит поддержке Украины в войне.

В то же время Стефан Сежурне считает, что между Францией и Германией нет раскола, несмотря на очевидные разногласия между президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Олафом Шольцем по Украине.