Байден: Добиться прекращения огня в Газе до Рамадана будет непросто

Президент США Джо Байден сомневается в возможности установления прекращения огня в Газе перед началом священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в ближайшие дни.

Заявление Байдена приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Когда журналисты спросили его о ходе переговоров между ХАМАС и Израилем, президент США ответил: "Похоже, что это будет непросто".

Байден также выразил обеспокоенность возможным насилием во время Рамадана в подконтрольном Израилю Восточном Иерусалиме, где находится третье святое место в исламе – мечеть Аль-Акса.

Ранее Байден заявил, что то, будет ли новое шестинедельное прекращение огня в Газе, "сейчас находится в руках ХАМАС".

Перед этим вице-президент США Камала Харрис приняла в Белом доме члена военного кабинета Израиля Бени Ганца на фоне ожидаемого продолжения наступления Израиля на крайний юг сектора Газа.

В Белом доме неофициально комментировали СМИ, что Израиль "в целом" согласился на предложение о шестинедельном прекращении огня в Газе.