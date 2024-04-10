Нидерланды, Чехия и Дания размышляют, как усилить ПВО Украины

Главы правительств Нидерландов, Чехии и Дании обсудили варианты поставки Украине дополнительного оборудования противовоздушной обороны.

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет "Европейская правда".

Рютте упомянул, что в начале марта посетил Харьков с президентом Зеленским и увидел разрушительное влияние российских обстрелов на жилые кварталы.

"Понятно, что сейчас Украине нужны дополнительные ресурсы для защиты от варварских авиаударов России. В связи с этим премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и я поговорили по телефону о вариантах поставки Украине дополнительного оборудования" ПВО", – рассказал Рютте в своем Twitter (Х).

📞: In early March I visited the city of Kharkiv with President @ZelenskyyUa, and saw the devastating impact of Russian shelling on residential neighbourhoods there. Since then, this city of over a million inhabitants has been under fire on an almost daily basis.



It is clear… – Mark Rutte (@MinPres) April 10, 2024

Рютте заверил, что вместе с партнерами они продолжат делать "все от нас зависящее" для доставки в Украину дополнительных средств ПВО.

Напомним, усиление украинского ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партнерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.

Как заявил генсек НАТО, некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины.