Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против финансистов ХАМАС

Власти Швейцарии решили присоединиться к санкциям Европейского Союза против лиц, поддерживающих террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии от 10 апреля.

Санкции касаются шести человек, которые поддерживают ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине". С вечера 10 апреля им запретят въезд в Швейцарию, а также закроют доступ к финансовым услугам на территории страны.

"Санкции направлены на борьбу с насильственными действиями, которые угрожают миру и международной безопасности. Они также усиливают юридический запрет ХАМАС, который Федеральный совет вынес на консультации 21 февраля", – говорится в сообщении.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против политического лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, главаря боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа и его заместителя Марвана Иссу.

Кроме того, в январе Совет ЕС одобрил режим специальных ограничительных мер против террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине", который позволяет накладывать санкции на тех, кто предоставляет группировке финансовую или любую другую поддержку.