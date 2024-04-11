Кемерон про російську пропаганду в США: Не слухайте брехню Путіна про Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон прокоментував роботу російської пропаганди проти підтримки України в Сполучених Штатах.

Як пише "Європейська правда", про це він говорив в ефірі телеканалу MSNBC, повідомляє Bloomberg.

Відповідаючи на запитання про ризик впливу російської пропаганди на республіканців, які блокують допомогу Україні в Палаті представників, він заявив: "Брехня встигає обійти пів світу, поки правда одягає штани".

"Не слухайте брехню Путіна про Україну. Це вільна демократія, яка хоче бути незалежною суверенною країною, яка хоче бути нашим союзником та нашим другом, і ми повинні стояти поруч з нашими друзями, тому що світ спостерігатиме, якщо ми цього не зробимо", – зазначив глава британського МЗС.

Кемерон також закликав Конгрес США розглядати допомогу Україні як "інвестицію в американську безпеку".

"90 відсотків того, що ви витратите, піде на створення робочих місць тут, в Америці, і ви можете зробити вирішальний внесок у те, щоб Україна знову стала на ноги, та не допустити перемоги (лідера РФ Владіміра) Путіна", – наголосив він.

Коментуючи свою зустріч, яку він провів у понеділок з майбутнім кандидатом в президенти США від республіканців Дональдом Трампом, глава МЗС охарактеризував їхні дискусії як "гарні", відмовившись надати її деталі та назвавши зустріч "приватною".

"Хто б не був президентом (США)... ніхто не хоче, щоб ми опинилися в ситуації, коли Путін виграє, а Україна програє, і нам доведеться мати справу з цією ситуацією. Ми можемо допомогти просто зараз", – резюмував Кемерон.

Раніше голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер висловив переконання, що російська пропаганда проникла і у стіни законодавчого органу США, оскільки члени Конгресу поширюють хибні повідомлення про війну Росії.

Перед цим глава МЗС Великої Британії закликав своїх європейських колег також чинити тиск на спікера Палати представників.

Нагадаємо, голова комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер висловив упевненість, що допомога Україні матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи 9 квітня, підкресливши обіцянку спікера Майка Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.

Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Сенат США ще взимку ухвалив компромісний законопроєкт, де допомогу для України об’єднали з низкою інших рішень у сфері нацбезпеки, у тому числі заходами з протидії нелегальній міграції на кордоні з Мексикою. Проте Джонсон дав зрозуміти, що не буде виносити цей проєкт на голосування у Палаті представників, натомість там готуватимуть власний.