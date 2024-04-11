Кэмерон о российской пропаганде в США: Не слушайте ложь Путина об Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал работу российской пропаганды против поддержки Украины в Соединенных Штатах.

Как пишет "Европейская правда", об этом он говорил в эфире телеканала MSNBC, сообщает Bloomberg.

Отвечая на вопрос о риске влияния российской пропаганды на республиканцев, которые блокируют помощь Украине в Палате представителей, он заявил: "Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны".

"Не слушайте ложь Путина об Украине. Это свободная демократия, которая хочет быть независимой суверенной страной, которая хочет быть нашим союзником и нашим другом, и мы должны стоять рядом с нашими друзьями, потому что мир будет наблюдать, если мы этого не сделаем", – отметил глава МИД.

Кэмерон также призвал Конгресс США рассматривать помощь Украине как "инвестицию в американскую безопасность".

"90 процентов того, что вы потратите, пойдет на создание рабочих мест здесь, в Америке, и вы можете сделать решающий вклад в то, чтобы Украина снова стала на ноги, и не допустить победы (лидера РФ Владимира) Путина", – подчеркнул он.

Комментируя свою встречу, которую он провел в понедельник с будущим кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, глава МИД охарактеризовал их дискуссии, как "хорошие", отказавшись предоставить ее детали и назвав встречу "частной".

"Кто бы ни был президентом (США), никто не хочет, чтобы мы оказались в ситуации, когда Путин выиграет, а Украина проиграет, и нам придется иметь дело с этой ситуацией. Мы можем помочь прямо сейчас", – резюмировал Кэмерон.

Ранее председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер выразил убеждение, что российская пропаганда проникла и в стены законодательного органа США, поскольку члены Конгресса распространяют ложные сообщения о войне России.

Перед этим Кэмерон призвал своих европейских коллег также оказать давление на спикера Палаты представителей.

Напомним, председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер выразил уверенность, что помощь Украине будет иметь "подавляющую поддержку" после возвращения Конгресса к работе 9 апреля, подчеркнув обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после каникул.

Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Сенат США еще зимой принял компромиссный законопроект, где помощь для Украины объединили с рядом других решений в сфере нацбезопасности, в том числе мерами по противодействию нелегальной миграции на границе с Мексикой. Однако Джонсон дал понять, что не будет выносить этот проект на голосование в Палате представителей, зато там будут готовить собственный.