В Турции заявили об изъятии третьей по объему партии кокаина в истории страны

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что полиция изъяла третью по объему партию кокаина в истории страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Около 608 кг кокаина, в основном в жидком виде, конфисковали во время операции в трех провинциях, отметил глава МВД в Twitter (X).

Kocaeli merkezli 3️⃣ ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap’ın yaptığı "Uluslararası Uyuşturucu Madde" Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-11" operasyonlarında toplamda;

6️⃣0️⃣8️⃣ Kilogram Kokain ve

8️⃣2️⃣7️⃣ kilo 5️⃣0️⃣0️⃣ gram… pic.twitter.com/DmK5KPG04c April 11, 2024

"Количество кокаина, изъятого во время... операции, стало третьим по объему, когда-либо изымавшемуся в Турции", – добавил Ерликая.

Правоохранители также изъяли почти 827 кг химических веществ-прекурсоров, которые использовались для производства наркотика.

По словам главы МВД, полицейская операция была направлена против международной банды, которую, вероятно, возглавлял ливано-венесуэльский гражданин, один из четырех задержанных иностранных членов "организованной преступной группировки", а также девяти турок.

Он указал, что банда использовала виноградники в Текирдаге и Анталии для хранения химикатов и переработки кокаина, который замаскировали под удобрения. Полиция также изъяла ружье, добавил министр.

"Мы не будем мириться с торговцами ядом, организованными преступными группировками и бандами, как национальными, так и международными", – подчеркнул Ерликая.

Группы, занимающиеся мониторингом организованной преступности, утверждают, что Турция становится все более важным транзитным узлом для кокаина, поступающего из Южной Америки в Европу, из-за лучшей безопасности в таких портах, как Роттердам в Нидерландах.

В отчете за октябрь прошлого года Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности отметила, что 44-процентный рост изъятий кокаина в Турции в 2021-2022 годах не отразился в данных о внутреннем потреблении, "что свидетельствует о том, что страна, вероятно, служит наркокоридором".

Самую большую партию кокаина, которую изъяли Турции – 1,1 тонны, спрятанные в партии бананов из Эквадора в средиземноморском порту Мерсин, – зафиксировали в 2021 году.

В последние годы ЕС стал "мировой столицей" употребления кокаина, пишет Politico, поскольку рекордные объемы производства в Южной Америке совпали с бешеным спросом на континенте.

Бельгийский портовый город Антверпен даже считается "кокаиновыми воротами" Европы из-за больших объемов поставок этого наркотика. Бельгийская таможня изъяла 116 тонн кокаина в порту Антверпена в 2023 году, установив рекорд второй год подряд.

Недавно сообщалось, что болгарская таможня перехватила партию из 200 кг кокаина в большом порту Бургаса 10 дней назад.

Тем временем во Франции продолжаются масштабные антинаркотические рейды, во время которых правоохранители задержали по меньшей мере 1738 человек.