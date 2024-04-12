Премьер Италии считает суррогатное материнство "бесчеловечной практикой"

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что суррогатное материнство является "бесчеловечной практикой", при которой к детям относятся как к "продуктам из супермаркета".

Заявление Мелони в пятницу приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Глава итальянского правительства призвала парламент принять законопроект об уголовном преследовании тех, кто выезжает за границу, чтобы получить ребенка от суррогатной матери.

Суррогатное материнство в Италии уже является незаконным и карается тюремным заключением и штрафами. Но правая коалиция Мелони пообещала ввести еще более строгий запрет в рамках своей консервативной программы.

"Никто не сможет убедить меня, что сдавать свое лоно в аренду – это акт свободы, никто не сможет убедить меня, что рассматривать детей как безрецептурный товар в супермаркете – это акт любви", – сказала она на мероприятии в Риме.

"Я по-прежнему считаю практику аренды матки бесчеловечной, я поддерживаю предложенный закон, который делает это универсальным преступлением", – добавила Мелони.

Итальянский парламент обсуждает законопроект, разработанный партией "Братья Италии" Мелони, который запрещает итальянцам рожать детей в странах, где суррогатное материнство является законным – таких как США и Канада. Позиция партии перекликается с позицией Ватикана.

Законопроект, который одобрен нижней палатой парламента Италии, а сейчас находится на рассмотрении в Сенате, раскритиковали правозащитные группы и некоторые оппозиционные политики, считающие, что он направлен против ЛГБТК-сообщества.

Напомним, этой зимой церковный вертеп, в котором вместо традиционных фигурок Марии и Иосифа были изображены две матери новорожденного Иисуса, вызвал гнев среди консервативных католиков и политиков в Италии.

А в партии "Братья Италии" Мелони предложили законопроект, который не позволит директорам школ прекращать мероприятия на католическую тематику, такие как рождественские представления или постановки вертепов.