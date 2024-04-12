ЕС наложил санкции на причастных к сексуальным преступлениям во время нападения ХАМАС на Израиль

Совет Европейского Союза 12 апреля объявил о санкциях против трех группировок, причастных к сексуальному насилию во время нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Под санкции попали "Бригады Аль-Кудс" – вооруженное крыло признанной ЕС террористической организации "Исламский джихад в Палестине"; подразделение ХАМАС под названием "Нухба"; и "Бригады Аль-Кассама", военное крыло ХАМАС.

Ограничения введены в рамках глобального режима санкций ЕС в сфере прав человека. Он теперь насчитывает 104 физических и 26 юридических лиц.

Они подлежат замораживанию активов и запрету на въезд в Евросоюз, а предоставление им или в их пользу денежных средств или экономических ресурсов не допускается.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против политического лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, главаря боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа и его заместителя Марвана Иссу.

Кроме того, в январе Совет ЕС одобрил режим специальных ограничительных мер против террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине", который позволяет накладывать санкции на тех, кто предоставляет группировке финансовую или любую другую поддержку.