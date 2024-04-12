Премьер Норвегии заявил о готовности признать Палестинское государство

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что его страна готова к признанию Палестинского государства, но отказался назвать более конкретные сроки принятия такого решения.

Об этом он заявил во время встречи с премьером Испании Педро Санчесом в Осло 12 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Норвежский премьер сказал, что Осло "координирует свои действия" с Испанией – ключевым лоббистом признания Палестинского государства в ЕС, но не обещает этого.

"Мы думаем в одном направлении. Мы готовы признать палестинское государство и его законное место в ООН. Вопрос в том, когда, и здесь мы тесно координируем наши действия", – сказал Стьоре на пресс-конференции.

Глава правительства Норвегии добавил, что не хочет брать конкретных временных обязательств относительно того, когда именно может быть признано Палестинское государство.

"Мы еще не приняли решение, а ситуация в регионе очень динамичная", – пояснил он.

Ранее Испания договорилась с лидерами Ирландии, Мальты и Словении сделать первые шаги к признанию Палестинского государства. Мадрид, по данным СМИ, может объявить о признании до июля этого года.

Великобритания, США и другие западные страны публично поддерживают идею создания государства Палестины для решения многолетнего арабо-израильского конфликта.

Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает такую перспективу даже после завершения нынешней войны с группировкой ХАМАС.