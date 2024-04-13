Біля узбережжя Іспанії у човні знайшли тіла 4 жінок

Тіла чотирьох жінок були знайдені в гумовому човні біля середземноморського узбережжя південно-східної Іспанії.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Влада міста Мурсія заявила, що жінки, як виявилося, мають північноафриканське походження і, можливо, є мігрантками, які намагалися дістатися Іспанії.

Мігранти регулярно використовують такі човни, щоб дістатися Іспанії з північно-західної Африки.

Для встановлення причини смерті проведуть розтин, йдеться у повідомленні. Інших пасажирів у човні не виявили.

Десятки тисяч мігрантів з країн на південь від Сахари, які рятуються від бідності, конфліктів та нестабільності в Західній Африці, щороку намагаються дістатися Іспанії на човнах.

Більшість з них пливуть на великих відкритих суднах до Канарських островів в Атлантиці, тоді як інші з Марокко, Алжиру та країн Близького Сходу намагаються перетнути Середземне море та Атлантичний океан, щоб дістатися материкової Іспанії.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомляє, що 15 351 мігрант прибув до країни на човнах у період з 1 січня по 31 березня. Це на понад 4 тисячі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Переважна більшість їх прибула на Канарські острови.

Напередодні повідомляли, що в четвер італійська берегова охорона врятувала 22 людини та знайшла дев'ять тіл після того, як човен контрабандистів з мігрантами перекинувся під час шторму приблизно за 50 кілометрів на південь від італійського острова Лампедуза.

Водночас рятувальники на східному грецькому острові Хіос у середу знайшли тіла трьох дівчат, які загинули після того, як човен з мігрантами із сусідньої Туреччини вдарився об скелі.

Перед цим біля берегів Туреччини в Егейському морі затонув гумовий човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи.

Раніше стало відомо, що двоє людей загинули під час спроби дістатися до іспанських Канарських островів човном, у якому загалом перебували 40 мігрантів.