У побережья Испании в лодке нашли тела 4 женщин

Тела четырех женщин были найдены в резиновой лодке у средиземноморского побережья юго-восточной Испании.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Власти города Мурсия заявили, что женщины, как оказалось, имеют североафриканское происхождение и, возможно, являются мигрантками, которые пытались добраться до Испании.

Мигранты регулярно используют такие лодки, чтобы добраться до Испании из северо-западной Африки.

Для установления причины смерти проведут вскрытие, говорится в сообщении. Других пассажиров в лодке не обнаружили.

Десятки тысяч мигрантов из стран к югу от Сахары, которые спасаются от бедности, конфликтов и нестабильности в Западной Африке, ежегодно пытаются добраться до Испании на лодках.

Большинство из них плывут на больших открытых судах к Канарским островам в Атлантике, тогда как другие из Марокко, Алжира и стран Ближнего Востока пытаются пересечь Средиземное море и Атлантический океан, чтобы добраться до материковой Испании.

Министерство внутренних дел Испании сообщает, что 15 351 мигрант прибыл в страну на лодках в период с 1 января по 31 марта. Это более чем на 4 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство их прибыло на Канарские острова.

Накануне сообщалось, что в четверг итальянская береговая охрана спасла 22 человека и нашла девять тел после того, как лодка контрабандистов с мигрантами перевернулась во время шторма примерно в 50 километрах к югу от итальянского острова Лампедуза.

В то же время спасатели на восточном греческом острове Хиос в среду нашли тела трех девушек, которые погибли после того, как лодка с мигрантами из соседней Турции ударилась о скалы.

Перед этим у берегов Турции в Эгейском море затонула резиновая ло дка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.

Ранее стало известно, что два человека погибли при попытке добраться до испанских Канарских островов на лодке, в которой в целом находились 40 мигрантов.