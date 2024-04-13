Сунак опирається закликам призначити дату виборів на тлі його можливої заміни – ЗМІ

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак опирається порадам своїх союзників призначити дату парламентських виборів, що, за їхніми словами, допомогло б йому уникнути загрози втратити посаду з боку незадоволених ним однопартійців-консерваторів, яка може виникнути у травні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела серед консерваторів.

Міністри й радники консерваторів побоюються, що Сунак зіткнеться зі спробами його усунути, якщо керівна партія, яка відстає від опозиційних лейбористів приблизно на 20 відсоткових пунктів в опитуваннях громадської думки, отримає поганий результат на місцевих виборах і виборах мерів 2 травня.

Найкращий спосіб захистити свою позицію, як дехто стверджує в приватних розмовах з агентство, – це випередити очікувані наслідки та заздалегідь призначити дату парламентських виборів.

Втім, найближчі радники Сунака поки що неохоче прислухаються до цієї поради. За словами одного з них, він не оголошуватиме дату раніше, ніж це необхідно, оскільки елемент несподіванки є ключовою перевагою над опозицією.

Як йдеться у матеріалі, радники прем'єра розглядають жовтень, листопад або грудень 2024 року як найбільш вірогідні варіанти проведення голосування. Міністр фінансів Джеремі Гант припустив, що це може статися в жовтні.

За словами людей, знайомих з цим питанням, вже давно обговорюють дату 12 грудня, коли виповниться рівно п'ять років з часу попередньої перемоги консерваторів на виборах.

Це дало б економіці більше часу для відновлення, а Банку Англії – для зниження процентних ставок. При цьому можна було б уникнути збігу за часом з президентськими виборами в США та будь-якого непередбачуваного їхнього впливу на кампанію у Великій Британії.

Втім, йдеться у публікації, не вщухають розмови про дострокове голосування вже в червні або липні. Посадовці, що наближені до Сунака, більше не відкидають такої можливості, яку вони в приватних розмовах відкидали ще кілька тижнів тому.

Однією з причин є те, що деякі його помічники вважають, що якщо позиція Сунака в небезпеці, і виглядає так, що він не зможе зберегти посаду до осені, його найкращим шансом повести партію на вибори буде проведення дострокового голосування в червні або липні.

Як вказує Bloomberg, загалом команда Сунака дотримується точки вважає, що шанси незадоволених всередині його партії усунути прем'єра невеликі, і немає необхідності демонструвати свою волю щодо часу виборів.

Навіть за умови поганих для консерваторів результатів місцевих виборів 2 травня, зауважує агентство, фундаментальне питання залишається незмінним: занадто багато депутатів від керівної партії вважають, що зміна лідера так близько до виборів є контрпродуктивною.

Раніше ЗМІ повідомляли, що консерватори розглядають можливість заміни прем'єра Ріші Сунака та створення уряду єдності на чолі з лідеркою Палати громад в парламенті Пенні Мордант після місцевих виборів, що відбудуться 2 травня 2024 року.

Перед цим стало відомо, що Консервативна партія британського прем'єр-міністра Ріші Сунака зазнає серйозної поразки на національних виборах, які очікуються цього року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виключив проведення парламентських виборів 2 травня, заявивши, що вони відбудуться пізніше цього року.

За даними ЗМІ, деякі міністри в уряді Сполученого Королівства ведуть приватні дискусії про можливість замінити прем'єра Сунака до парламентських виборів, але поки схоже, що ніхто з потенційних конкурентів не має достатньої підтримки.