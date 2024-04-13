Сунак сопротивляется призывам назначить дату выборов на фоне его возможной замены – СМИ

Премьер Великобритании Риши Сунак сопротивляется советам своих союзников назначить дату парламентских выборов, что, по их словам, помогло бы ему избежать угрозы потерять должность со стороны недовольных им однопартийцев-консерваторов, которая может возникнуть в мае.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди консерваторов.

Министры и советники консерваторов опасаются, что Сунак столкнется с попытками его устранить, если правящая партия, которая отстает от оппозиционных лейбористов примерно на 20 процентных пунктов в опросах общественного мнения, получит плохой результат на местных выборах и выборах мэров 2 мая.

Лучший способ защитить свою позицию, как некоторые утверждают в частных разговорах с агентство, – это опередить ожидаемые последствия и заранее назначить дату парламентских выборов.

Впрочем, ближайшие советники Сунака пока неохотно прислушиваются к этому совету. По словам одного из них, он не будет объявлять дату раньше, чем это необходимо, поскольку элемент неожиданности является ключевым преимуществом над оппозицией.

Как говорится в материале, советники премьера рассматривают октябрь, ноябрь или декабрь 2024 года как наиболее вероятные варианты проведения голосования. Министр финансов Джереми Хант предположил, что это может произойти в октябре.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, уже давно обсуждают дату 12 декабря, когда исполнится ровно пять лет со времени предыдущей победы консерваторов на выборах.

Это дало бы экономике больше времени для восстановления, а Банку Англии – для снижения процентных ставок. При этом можно было бы избежать совпадения по времени с президентскими выборами в США и любого непредсказуемого их влияния на кампанию в Великобритании.

Впрочем, говорится в публикации, не утихают разговоры о досрочном голосовании уже в июне или июле. Чиновники, приближенные к Сунаку, больше не исключают такой возможности, которую они в частных разговорах отвергали еще несколько недель назад.

Одной из причин является то, что некоторые его помощники считают, что если позиция Сунака в опасности, и выглядит так, что он не сможет сохранить должность до осени, его лучшим шансом повести партию на выборы будет проведение досрочного голосования в июне или июле.

Как указывает Bloomberg, в целом команда Сунака придерживается точки считает, что шансы недовольных внутри его партии устранить премьера невелики, и нет необходимости демонстрировать свою волю относительно времени выборов.

Даже при условии плохих для консерваторов результатов местных выборов 2 мая, отмечает агентство, фундаментальный вопрос остается неизменным: слишком много депутатов от правящей партии считают, что смена лидера так близко к выборам является контрпродуктивной.

Ранее СМИ сообщали, что консерваторы рассматривают возможность замены премьера Риши Сунака и создания правительства единства во главе с лидером Палаты общин в парламенте Пенни Мордант после местных выборов, которые состоятся 2 мая 2024 года.

Перед этим стало известно, что Консервативная партия британского премьер-министра Риши Сунака потерпит серьезное поражение на национальных выборах, которые ожидаются в этом году.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак исключил проведение парламентских выборов 2 мая, заявив, что они состоятся позже в этом году.

По данным СМИ, некоторые министры в правительстве Соединенного Королевства ведут частные дискуссии о возможности заменить премьера Сунака до парламентских выборов, но пока похоже, что никто из потенциальных конкурентов не имеет достаточной поддержки.