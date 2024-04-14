СМИ: Байден предупредил премьера Израиля, что США не присоединятся к возможному ответу Ирану

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сказал ему, что Штаты не будут участвовать в любых потенциальных атакующих действий против Ирана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимный комментарий чиновника в администрации Байдена, знакомого с содержанием разговора.

Байден якобы сказал Нетаньяху, что результат ночной атаки Ирана и проиранских сил на Ближнем Востоке против Израиля последний может считать победой, поскольку практически все цели были сбиты и ситуация показала военное превосходство Израиля.

Он также сказал, что Соединенные Штаты не будут участвовать в потенциальных атакующих действиях Израиля против Ирана.

Одновременно сообщают, что Иран пригрозил ударами по американским базам на Ближнем Востоке, если США будут сотрудничать с Израилем в его возможном ответе на воздушную атаку Ирана.

Напомним, в Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.

Отражать атаку помогали военные США и Иордании, в Израиле заявили, что участвовали также Великобритания и Франция.

Президент США Джо Байден в связи с атакой собирал на обсуждение команду по безопасности и провел разговор с премьер-министром Израиля. Также он заявил, что созывает на 14 апреля внеочередную встречу лидеров Группы семи, чтобы скоординировать дипломатическую реакцию на атаку Ирана.