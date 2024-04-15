Британия впервые назначила послом полностью слепого дипломата

Великобритания решила назначить своего первого полностью незрячего посла за рубежом – им станет Виктория Гаррисон, которая будет руководить отношениями британского правительства со Словенией с августа этого года.

Об этом говорится в публикации BBC, пишет "Европейская правда".

Гаррисон переедет в Словению в сопровождении своей собаки-поводыря, золотистого ретривера Отто.

"Для меня большая честь представлять Великобританию как следующему послу в Словении. В течение моей карьеры я рада быть свидетелем того, как дипломатическая служба стала гораздо больше отражать многообразие страны, которой мы служим, и я горжусь тем, что участвую в этих переменах", – заявила Гаррисон после назначения.

Она поблагодарила компанию Guide Dogs за то, что дали ей вторую собаку-поводыря, которая будет сопровождать ее на новую должность.

Виктория Гаррисон вместе с собакой-поводырем ФОТО: BBC

Виктория родилась с нормальным зрением, однако в течение подросткового возраста ее зрение постоянно ухудшалось. После университета она окончательно перестала видеть.

В 1997 году Виктория получила постоянную должность в Министерстве иностранных дел, став первым человеком с заявленной инвалидностью, работающим там. На тот момент в ведомстве не было других людей с серьезными изъянами. Спустя шесть месяцев, прежде чем Виктория получила компьютер, которым могла пользоваться на работе.

Она работала на зарубежных должностях в Хельсинки и Сараево, хотя звучали скептические комментарии, что она не сможет выучить иностранный язык из-за того, что незрячий.

Прежде чем приступить к работе в Словении в августе, Гаррисон рассказала BBC, что ее инвалидность может помочь наладить отношения с влиятельными людьми во всем мире.

"Возможно, мне придется взять кого-то под руку, чтобы меня направили к выходу из комнаты для встреч. Такие вещи создают человеческую связь, которая на самом деле может быть очень полезна в построении отношений", – говорит Виктория.

Кроме изучения языка, у Виктории будут другие задачи, которые ему нужно будет сделать до начала каденции – привыкнуть к новому дому и запомнить новые маршруты для работы и в городе.

Напомним, президент Владимир Зеленский согласил кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что избрание Залужного на должность связано, прежде всего, с его военным бекграундом и важностью Лондона для Киева.