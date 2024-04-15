Спецкомиссия в Германии рекомендовала легализовать аборты до 12-й недели беременности

Назначенная правительством Германии комиссия рекомендовала легализовать аборты на первых 12 неделях беременности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Комиссия, в которую вошли 18 экспертов в области медицины, психологии, этики и права, должна опубликовать эти рекомендации позже в понедельник.

Сейчас аборты в Германии считаются незаконными в соответствии со статьей 218 Уголовного кодекса, но в некоторых случаях – например если жизнь беременной женщины под угрозой или если беременности предшествовало сексуальное насилие – наказания за них нет.

По словам члена комиссии, профессора уголовного права в Университете Констанца Лиан Вёрнер, принципиальная незаконность аборта на ранней стадии беременности неприемлема.

"Законодатели должны принять меры и сделать эти аборты законными и безнаказанными", – отметила она.

Комиссия также заявила, что нужно оставить запрет на прерывание беременности, когда эмбрион становится жизнеспособным примерно на 22-й неделе беременности, и что законодатели должны принять решение относительно правил о ранних и поздних стадиях беременности.

Правительство будет решать, прислушиваться ли к советам комиссии. Некоторые представители консервативной оппозиции заявили, что они обратятся в Конституционный суд по любым изменениям этого законодательства.

Ранее сообщалось, что рабочая группа, созданная федеральным правительством Германии, предложила пересмотреть законодательство, касающееся запрета абортов, суррогатного материнства и донорства яйцеклеток в сторону частичной либерализации.

На прошлой неделе депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопросы сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.

Инициатива евродепутатов появилась после того, как Франция в марте закрепила в своей конституции право на аборт – став пока единственной страной мира, которая пошла на такой шаг.

В прошлом году, напомним, Бундестаг принял законопроект об отмене нормы уголовного кодекса, которая предусматривала запрет на рекламу абортов.