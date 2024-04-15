Эпидемия коклюша в Чехии уже унесла жизни трех человек

В Чехии продолжается эпидемия коклюша – бактериального инфекционного заболевания, для которого характерен постоянный кашель, – на уровне, который в последний раз фиксировали в конце 1950-х годов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные 15 апреля опубликовал Государственный институт общественного здоровья Чехии.

По официальным данным, с начала года в Чехии зарегистрировано 7888 случаев коклюша, из них на прошлой неделе – 1494, что стало самым быстрым еженедельным ростом за последние несколько месяцев. Чаще всего болезнь выявляют у подростков.

В этом году от коклюша умерли трое больных: 62-летний мужчина, 84-летняя женщина и новорожденный. У всех них были и другие проблемы со здоровьем.

Около 183 человек в Чехии из-за осложнений коклюша находятся в больнице. По официальным данным, это худший показатель с 1959 года, с тех пор как в Чехии началась вакцинация от этой болезни.

Хотя вакцинация от коклюша в Чехии является обязательной, но она не гарантирует иммунитета на всю жизнь, к тому же некоторые люди отказываются от нее. С начала года, по данным Государственного института общественного здоровья Чехии, прививки получили 5808 человек.

Коклюш – это бактериальное респираторное заболевание, характеризующееся затяжным кашлем с резким вдохом, который сопровождается свистом. Коклюш преимущественно поражает младенцев и подростков, хотя заболеть им может каждый.

Эта инфекция является крайне заразной: человек с коклюшем может распространять его через одну-три недели после появления симптомов. Невакцинированные, а также пожилые люди значительно чаще страдают от осложнений.

В прошлом году органы здравоохранения в Хорватии также заявили о крупнейшей за последние 40 лет вспышке заболеваемости коклюшем.