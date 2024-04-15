Прем’єр Греції про удар по Одесі під час візиту: Не думаю, що це було випадково

Грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс вважає, що Росія невипадково завдала ракетного удару по Одесі 6 березня, коли він перебував там із візитом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita.

На питання, чи не вважає він російський удар "нападом на голову уряду країни-члена ЄС і НАТО", Міцотакіс сказав, що "не заходив би так далеко".

"Але я не думаю, що це був збіг. Це був акт залякування. Але я дуже чітко сказав, що нас не залякати. Нічого не зміниться в позиції Греції. І я думаю, що нічого не зміниться в позиції ЄС", – наголосив він.

Прем’єр Греції також згадав, що під час повітряної тривоги разом із Володимиром Зеленським перебував в Одеському порту, й "було трохи тривожно, тому що не було де сховатися".

"Потім ми почули великий вибух. Досить близько, щоб налякати нас, але не настільки близько, щоб ми відчули, що нам справді загрожує пряма небезпека. Тоді ми зрозуміли, що це була щоденна реальність України. Для нас це був досвід, який тривав кілька годин. Ми приїхали і поїхали, але людям в Україні доводиться стикатися з цим щодня", – вважає Міцотакіс.

За даними ЗМІ, ракета вибухнула всього за 500 метрів від Зеленського та Міцотакіса.

Пізніше, коментуючи російський обстріл під час візиту до Одеси, прем'єр Греції заявив, що Кремль не залякає Європу.