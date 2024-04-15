Премьер Греции об ударе по Одессе во время визита: Не думаю, что это было случайно

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис считает, что Россия неслучайно нанесла ракетный удар по Одессе 6 марта, когда он находился там с визитом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Rzeczpospolita.

На вопрос, не считает ли он российский удар "нападением на главу правительства страны-члена ЕС и НАТО", Мицотакис сказал, что "не заходил бы так далеко".

"Но я не думаю, что это было совпадение. Это был акт запугивания. Но я очень четко сказал, что нас не запугать. Ничего не изменится в позиции Греции. И я думаю, что ничего не изменится в позиции ЕС", – подчеркнул он.

Премьер Греции также вспомнил, что во время воздушной тревоги вместе с Владимиром Зеленским находился в Одесском порту, и "было немного тревожно, потому что негде было спрятаться".

"Потом мы услышали большой взрыв. Достаточно близко, чтобы напугать нас, но не настолько близко, чтобы мы почувствовали, что нам действительно угрожает прямая опасность. Тогда мы поняли, что это была ежедневная реальность Украины. Для нас это был опыт, который длился несколько часов. Мы приехали и уехали, но людям в Украине приходится сталкиваться с этим каждый день", – считает Мицотакис.

По данным СМИ, ракета взорвалась всего в 500 метрах от Зеленского и Мицотакиса.

Позже, комментируя российский обстрел во время визита в Одессу, премьер Греции заявил, что Кремль не запугает Европу.