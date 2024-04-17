Писториус хочет, чтобы Германия стала более устойчивой к дезинформации России

Немецкий министр обороны Борис Писториус считает, что Германии нужно стать более устойчивой к российской дезинформации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время посещения военного центра оперативной связи в Майене, сообщает DW.

Министр хотел бы, чтобы российские кампании по дезинформации распознавали на ранней стадии и публично разоблачали

"Мы должны стать устойчивыми, в целом как государство и как общество", – сказал Писториус, согласно агентству dpa.

Как он добавил, Россия пыталась повлиять и на принятие политических решений в Германии.

"Путин также хотел бы, и это постоянные усилия, вбить клин между нами и нашими союзниками и разделить свободные западные общества", – сказал Писториус.

Цель России – ослабить поддержку Украины и посеять недоверие к НАТО, добавил министр.

Накануне министр по делам Европы правительства Франции Жан-Ноэль Барро пожаловался на пропаганду и дезинформацию, которая атакует его страну накануне выборов в Европейский парламент в июне.

В феврале французский орган противодействия иностранному влиянию заявил о разоблачении спецоперации России под названием Portal Kombat, в рамках которой сеть российских веб-сайтов распространяла на Западе кремлевскую пропаганду о войне в Украине.