ЄС відреагував на загострення на Західному березі, де вбили ізраїльського підлітка

Європейський Союз серйозно стурбований погіршенням ситуації на окупованому Західному березі річки Йордан.

Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, пише "Європейська правда".

Згідно із заявою, після вбивства 12 квітня ізраїльського підлітка на Західному березі почало зростати насильство, залякування та руйнування будинків і майна палестинців ізраїльськими поселенцями.

"Ми засуджуємо всі напади на цивільних осіб, включно з повідомленнями про вбивство чотирьох палестинців. Ми закликаємо Ізраїль активізувати зусилля для запобігання повторення насильства з боку поселенців проти палестинців і забезпечити притягнення до відповідальності винних у скоєнні злочинів", – сказано у заяві.

ЄС нагадує, що ізраїльські поселення є незаконними згідно з міжнародним правом і є перешкодою на шляху до миру.

У нинішній ситуації всі зусилля мають бути спрямовані на запобігання подальшій напруженості та деескалацію, сказано у заяві.

Наприкінці березня Євросоюз засудив Ізраїль за оголошення "державними" ще 800 гектарів земель на окупованій території Західного берега річки Йордан.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль на палестинських територіях Західного берегу річки Йордан активізувались екстремістські ізраїльські поселенці, які залякують і переслідують місцеве палестинське населення.

У зв’язку з цим країни Заходу, зокрема, США та Британія, запроваджували санкції проти ізраїльських поселенців, Франція забороняла їм в’їзд.