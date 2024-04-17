ЕС отреагировал на обострение на Западном берегу, где убили израильского подростка

Европейский Союз серьезно обеспокоен ухудшением ситуации на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению, после убийства 12 апреля израильского подростка на Западном берегу начало расти насилие, запугивание и разрушение домов и имущества палестинцев израильскими поселенцами.

"Мы осуждаем все нападения на гражданских лиц, включая сообщения об убийстве четырех палестинцев. Мы призываем Израиль активизировать усилия для предотвращения повторения насилия со стороны поселенцев против палестинцев и обеспечить привлечение к ответственности виновных в совершении преступлений", – сказано в заявлении.

ЕС напоминает, что израильские поселения являются незаконными согласно международному праву и являются препятствием на пути к миру.

В нынешней ситуации все усилия должны быть направлены на предотвращение дальнейшей напряженности и деэскалацию, сказано в заявлении.

В конце марта Евросоюз осудил Израиль за объявление "государственными" еще 800 гектаров земель на оккупированной территории Западного берега реки Иордан.

После нападения ХАМАС на Израиль на палестинских территориях Западного берега реки Иордан активизировались экстремистские израильские поселенцы, которые запугивают и преследуют местное палестинское население.

В связи с этим страны Запада, в частности, США и Британия, вводили санкции против израильских поселенцев, Франция запрещала им въезд.