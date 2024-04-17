У Греції страйк працівників паралізував рух транспорту

Грецькі транспортники приєдналися до 24-годинного страйку працівників приватного сектора, які вимагають підвищення заробітної плати, щоб впоратися зі зростанням вартості життя.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Страйки, які оголосила найбільша профспілка країни GSEE, призвели до зупинки поромів, залізничного та громадського транспорту в Афінах та інших містах країни в середу.

У столиці сотні робітників мітингували біля парламенту з вимогою збільшити заробітну плату, яка все ще відстає від окладів їхніх європейських колег.

Після боргової кризи 2010-18 років, коли зарплати урізали в межах болісної економії для трьох міжнародних програм допомоги, економіка Греції зростала майже вдвічі швидше, ніж в єврозоні.

Попри декілька підвищень зарплати в останні роки грецькі робітники кажуть, що цього недостатньо для того, щоб встигати за зростанням цін на продукти харчування та житло.

Середньомісячна заробітна плата в Греції становить 1175 євро, що на 20% нижче, ніж 15 років тому, водночас рівень безробіття залишається вище 10%, що є другим найвищим показником в Євросоюзі після Іспанії.

Найбільша профспілка журналістів Греції, Спілка журналістів афінських щоденних газет (ESIEA), у вівторок оголосила 24-годинний страйк у всіх секторах ЗМІ.

В лютому грецька профспілка ADEDY оголосила 24-годинний загальнонаціональний страйк, вимагаючи, серед іншого, підвищення заробітної плати і найму персоналу у сфері охорони здоров'я та освіти.

Загальнонаціональний страйк працівників державного сектора, включаючи транспортників, авіадиспетчерів, медичних працівників та вчителів, паралізував Грецію також минулої осені.