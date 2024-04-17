В Греции забастовка парализовала движение транспорта

Греческие транспортники присоединились к 24-часовой забастовке работников частного сектора, которые требуют повышения заработной платы, чтобы справиться с ростом стоимости жизни.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Забастовки, которые объявил крупнейший профсоюз страны GSEE, привели к остановке паромов, железнодорожного и общественного транспорта в Афинах и других городах страны в среду.

В столице сотни рабочих митинговали у парламента с требованием увеличить заработную плату, которая все еще отстает от окладов их европейских коллег.

После долгового кризиса 2010-18 годов, когда зарплаты урезали в рамках мучительной экономии для трех международных программ помощи, экономика Греции росла почти вдвое быстрее, чем в еврозоне.

Несмотря на несколько повышений зарплаты в последние годы греческие рабочие говорят, что этого недостаточно для того, чтобы успевать за ростом цен на продукты питания и жилье.

Среднемесячная заработная плата в Греции составляет 1175 евро, что на 20% ниже, чем 15 лет назад, в то же время уровень безработицы остается выше 10%, что является вторым самым высоким показателем в Евросоюзе после Испании.

Крупнейший профсоюз журналистов Греции, Союз журналистов афинских ежедневных газет (ESIEA), во вторник объявил 24-часовую забастовку во всех секторах СМИ.

В феврале греческий профсоюз ADEDY объявил 24-часовую общенациональную забастовку, требуя, среди прочего, повышения заработной платы и найма персонала в сфере здравоохранения и образования.

Общенациональная забастовка работников государственного сектора, включая транспортников, авиадиспетчеров, медицинских работников и учителей, парализовала Грецию прошлой осенью.