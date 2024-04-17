Кемерон: Ізраїль вирішив відповісти за повітряну атаку Ірану

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час свого візиту до Ізраїлю заявив, що Єврейська держава вирішила відплатити Ірану за його повітряну атаку минулими вихідними.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

На початку свого візиту до Єрусалиму глава британського МЗС заявив що Ізраїль "очевидно, ухвалює рішення діяти".

"Ми сподіваємося, що вони зроблять це таким чином, щоб якомога менше сприяти ескалації ситуації", – додав Кемерон.

Наразі Вашингтон та інші західні уряди сподіваються, що нові економічні санкції проти Ірану допоможуть переконати Ізраїль обмежити масштаби своєї відповіді Ісламській республіці.

За його словами, Велика Британія хоче бачити скоординовані санкції проти Ірану з боку країн G7 під час міністрів закордонних справ "Групи семи" цього тижня в Італії.

"Вони повинні отримати чіткий недвозначний сигнал від G7", – сказав він.

Раніше американські посадовці розповіли ЗМІ, як Ізраїль може відповісти на масовану повітряну атаку Ірану, яка сталась минулими вихідними.

За даними офіційних осіб США, можлива відповідь Ізраїлю буде обмеженою за масштабом і, швидше за все, передбачатиме удари по іранських військових силах і його проксі за межами Ісламської республіки.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.

Зокрема, у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден зосереджений на тому, щоб не допустити переростання нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході.

Крім того, у США заявили, що не братимуть участі у потенційних заходах відплати.

За даними ЗМІ, західні лідери закликають Ізраїль утриматися від відповіді, щоб не допустити подальшої ескалації.