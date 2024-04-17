Кэмерон: Израиль решил ответить за воздушную атаку Ирана

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего визита в Израиль заявил, что Еврейское государство решило отплатить Ирану за его воздушную атаку в минувшие выходные.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

В начале своего визита в Иерусалим глава британского МИД заявил, что Израиль "очевидно, принимает решение действовать".

"Мы надеемся, что они сделают это таким образом, чтобы как можно меньше способствовать эскалации ситуации", – добавил Кэмерон.

Сейчас Вашингтон и другие западные правительства надеются, что новые экономические санкции против Ирана помогут убедить Израиль ограничить масштабы своего ответа Исламской республике.

По его словам, Великобритания хочет видеть скоординированные санкции против Ирана со стороны стран G7 во время министров иностранных дел "Группы семи" на этой неделе в Италии.

"Они должны получить четкий недвусмысленный сигнал от G7", – сказал он.

Ранее американские чиновники рассказали СМИ, как Израиль может ответить на массированную воздушную атаку Ирана, которая произошла в минувшие выходные.

По данным официальных лиц США, возможный ответ Израиля будет ограниченным по масштабу и, скорее всего, будет предусматривать удары по иранским военным силам и его прокси за пределами Исламской республики.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали раздаваться призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

В частности, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден сосредоточен на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

Кроме того, в США заявили, что не будут участвовать в потенциальных мерах возмездия.

По данным СМИ, западные лидеры призывают Израиль воздержаться от ответа, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.