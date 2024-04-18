У Грузії знову є затримання на протесті проти скандального закону про "іноагентів"

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило про затримання двох осіб за підсумками масштабної акції, що проходила під будівлею уряду на знак протесту проти закону "про прозорість іноземного впливу".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Протест увечері 17 квітня починався під будівлею парламенту, а звідти рушив до будівлі уряду, щоб вимагати зустрічі з прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе.

Періодично ставалися сутички між демонстрантами і поліцією, в МВС заявили, що протестувальники "неодноразово здійснювали насильницькі дії".

"Декілька учасників акції не підкорилися законним вимогам поліції висловлювати протест у мирній формі, внаслідок чого в адміністративному порядку затримали двох осіб", – повідомили у відомстві, додавши, що в однієї людини виявили холодну зброю.

Після протестів у понеділок та вівторок затримали більше десятка осіб.

Нагадаємо, в середу парламент Грузії у першому читанні ухвалив скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу". Представники опозиції проігнорували голосування.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель назвав цей факт тривожною подією.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.