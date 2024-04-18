В Грузии снова есть задержания на протесте против скандального закона об "иноагентах"

Министерство внутренних дел Грузии заявило о задержании двух человек по итогам масштабной акции, проходившей под зданием правительства в знак протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния".

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Протест вечером 17 апреля начинался под зданием парламента, а оттуда двинулся к зданию правительства, чтобы требовать встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Периодически происходили стычки между демонстрантами и полицией, в МВД заявили, что протестующие "неоднократно совершали насильственные действия".

"Несколько участников акции не подчинились законным требованиям полиции выражать протест в мирной форме, в результате чего в административном порядке задержали двух человек", – сообщили в ведомстве, добавив, что у одного человека обнаружили холодное оружие.

После протестов в понедельник и вторник задержали более десятка человек.

Напомним, в среду парламент Грузии в первом чтении принял скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". Представители оппозиции проигнорировали голосование.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель назвал этот факт тревожным событием.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.