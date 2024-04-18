Британские избиратели трудоспособного возраста отвернулись от партии власти

Избиратели трудоспособного возраста в Великобритании отвернулись от правящей Консервативной партии на фоне прогнозов о ее сокрушительном поражении на парламентских выборах, которые состоятся в течение следующих девяти месяцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос JL Partners, опубликованный агентством Bloomberg.

Согласно исследованию, возраст, в котором британцы с большей вероятностью отдадут предпочтение консерваторам, а не оппозиционным лейбористам, вырос до 70 лет по сравнению с 39 годами на предыдущих парламентских выборах 2019 года.

Опрос выявил, что люди старше 70 лет являются единственной возрастной группой, которая более склонна голосовать за нынешнюю партию власти, чем за главную оппозиционную силу, что делает правительство еще более зависимым от поддержки пенсионеров.

По данным JL Partners, лейбористы опережают консерваторов на 29 процентных пунктов среди всех избирателей в возрасте до 65 лет. Среди избирателей в возрасте от 50 до 65 лет, благосклонность которых консерваторы обычно надеются завоевать, лейбористы имеют поддержку на 19 пунктов больше, чем у партии власти.

Отдельный опрос, который в четверг опубликовала компания Ipsos, дал главе правительства от консерваторов Риши Сунаку самый низкий рейтинг одобрения среди всех британских премьеров, а его партии – самую низкую долю респондентов, которые намерены голосовать за всю историю этих данных, начиная с 1978 года.

Исследование показывает, что 16% людей довольны работой Сунака на посту премьера, 75% недовольны, что дает ему чистый рейтинг "минус 59". Аналогичный самый низкий показатель за всю историю был у экс-премьера-консерватора Джона Мейджора в августе 1994 года.

Сейчас консерваторы отстают от лейбористов с отрывом, который в течение месяцев колеблется в пределах 20 процентных пунктов в национальных опросах, и мало что указывает на то, что сильная позиция по иммиграции или сокращению налогов физических лиц за последние шесть месяцев нашла отклик у избирателей.

Ранее СМИ сообщали, что консерваторы рассматривают возможность замены премьера Риши Сунака и создания правительства единства во главе с лидером Палаты общин в парламенте Пенни Мордонт после местных выборов, которые состоятся 2 мая 2024 года.

Перед этим стало известно, что Консервативная партия британского премьер-министра Риши Сунака потерпит серьезное поражение на национальных выборах, которые ожидаются в этом году.

Напомним, Сунак исключил проведение парламентских выборов 2 мая, заявив, что они состоятся позже в этом году.

По данным СМИ, некоторые министры в правительстве Соединенного Королевства ведут частные дискуссии о возможности заменить премьера Сунака до парламентских выборов, но пока похоже, что никто из потенциальных конкурентов не имеет достаточной поддержки.