В Испании за гибель мигрантов в море к девяти годам приговорили двух человек

Двух перевозчиков нелегалов приговорили к 9 годам заключения за смерть четырех марокканских мигрантов, которые утонули после того, как их заставили выпрыгнуть из лодки в прошлом году вблизи испанского города Сеута в Северной Африке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Прокуратура Сеуты сообщила, что приговоры вынесли без судебного разбирательства после того, как двое мужчин заключили соглашение о признании вины.

В прокуратуре заявили, что перевозчики – жители Сеуты и Марокко – подобрали девять молодых людей на прогулочном катере в Марокко в январе 2023 года с намерением нелегально доставить их на территорию Испании.

Когда ветер усилился на подходе к Сеуте, они заставили мигрантов прыгнуть в воду и доплыть до берега самостоятельно. Пятерым из них удалось это сделать, но другие утонули. Их тела нашли через несколько дней.

Двух перевозчиков обвинили по четырем пунктам обвинения в убийстве по неосторожности и преступлении против прав иностранных граждан.

До заключения соглашения о признании вины обвинение требовало для них 32-летнего тюремного заключения. Прокуратура также обязала их выплатить 205 тысяч евро компенсации каждой семье жертв.

В другом недавнем случае испанская полиция арестовала трех человек за убийство в ноябре прошлого года пятерых мигрантов, которым угрожали мачете и заставили выпрыгнуть из лодки, на которой они плыли вместе с десятками других нелегалов, у южного побережья Испании.

Ранее сообщалось, что тела четырех женщин были найдены в резиновой лодке у средиземноморского побережья юго-восточной Испании.

Перед этим стало известно, что два человека погибли при попытке добраться до испанских Канарских островов на лодке, в которой в целом находились 40 мигрантов.

До этого четыре мигранта были найдены мертвыми и 64 были спасены после того, как они на лодке пытались добраться из африканской Мавритании до Канарских островов.