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У МЗС Німеччини прокоментували нібито сварку Бербок з Нетаньягу через Газу

Новини — П'ятниця, 19 квітня 2024, 13:26 — Христина Бондарєва

МЗС Німеччини заперечило як введення в оману повідомлення ізраїльських ЗМІ про гарячу суперечку між прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок щодо ситуації в секторі Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

У міністерстві заявили, що ключові моменти в повідомленні медіа про годинну зустріч в Ізраїлі між Бербок і Нетаньягу "є неправильними та вводять в оману". Посол Німеччини в Ізраїлі Штеффен Зайберт зробив таку ж заяву, не надаючи конкретики.

Журналіст ізраїльського телеканалу Channel 13 раніше повідомляв, що Бербок негативно відреагувала, коли під час зустрічі в Ізраїлі в середу були показані кадри з сектора Гази, на яких зображені ринки, заповнені продуктами.

Бербок у відповідь вказала на масовий голод у Газі і запропонувала показати Нетаньягу фотографії голодуючих дітей на своєму мобільному телефоні. Нетаньягу нібито відповів, що їй варто подивитися фотографії ринків, а також людей на пляжі, оскільки там ніхто не голодує.

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Згідно з повідомленням 13 каналу, Бербок порадила йому не показувати фотографії, оскільки вони не відповідають дійсності в секторі Гази. Нетаньягу, своєю чергою, нібито голосно відповів, що фотографії справжні, і що Ізраїль не показує вигадану реальність, як це робили нацисти. 

Бербок запитала у Нетаньягу, чи звинувачує він лікарів, які працюють у Газі, а також міжнародні ЗМІ у брехні про ситуацію в секторі.

Зображення ринкових кіосків, заповнених фруктами та овочами, опублікувало цього тижня COGAT, ізраїльське агентство в рамках Міністерства оборони, відповідальне за контакти з палестинськими територіями та гуманітарну допомогу. На знімках видно ринки на півночі прибережної зони, яка особливо страждає від нестачі їжі. 

За даними COGAT і гуманітарних організацій, нещодавно в цей район надійшло деяке продовольство, хоча працівники гуманітарних організацій і жителі кажуть, що його ще недостатньо.

Зображення кількох палестинців, які купаються на пляжі в Дейр-ель-Балах у центрі сектора Гази, про які Нетаньягу також згадував на зустрічі з Бербок, нещодавно стали вірусними в інтернеті та ізраїльських ЗМІ.

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Жителі Гази повідомили агентству DPA, що люди охолоджувалися в морі через поточну високу температуру, а також милися там через брак води. Люди також перуть одяг у морі.

За даними Всесвітньої продовольчої програми, кількість вантажівок із продовольчими товарами, які в'їжджають до сектора Гази, у березні та квітні була лише вдвічі меншою, ніж у січні.

Бербок сказала під час свого візиту до Ізраїлю в середу, що в сектор Гази досі не надходить достатня кількість допомоги, особливо через важливі наземні переходи з Ізраїлем. Вона закликала до збільшення поставок допомоги та безпечного розподілу продуктів на місцях.

Також  Бербок наголошувала, що Ізраїль повинен дотримуватися міжнародного права, визначаючи свою відповідь на масовану повітряну атаку Ірану.

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