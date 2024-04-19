В Италии завершили длительный судебный процесс над экипажами судов по спасению мигрантов

Итальянский суд в пятницу закрыл длительное дело против экипажей трех гуманитарных организаций, сняв с них обвинения в сотрудничестве с контрабандистами, поскольку они помогали спасать тысячи мигрантов на море.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Судьи сицилийского города Трапани решили не продолжать судебный процесс против 10 членов экипажа, причастных к так называемому делу Iuventa, названного в честь спасательного судна, которым руководит немецкая некоммерческая организация Jugend Rettet.

Сотрудников Jugend Rettet, Save The Children и "Врачей без границ" полностью оправдали по всем обвинениям в пособничестве и содействии нелегальной иммиграции.

Суд принял решение после неожиданной рекомендации прокуратуры в феврале снять все обвинения по делу, которое организации раскритиковали за криминализацию их деятельности в Средиземном море.

Итальянская прокуратура начала дело в 2017 году, обвинив членов экипажа в том, что они служили "такси" для мигрантов, а не спасали их.

Следователи утверждали, что спасательные команды координировали свои поисково-спасательные действия с торговцами людьми из Ливии, возвращая шлюпки и лодки контрабандистам для повторного использования, и спасали мигрантов в Средиземном море, жизни которых не угрожала реальная опасность.

В течение многих лет под следствием находились более 20 человек, в том числе капитаны судов, руководители миссий и юридические представители, которым выдвигали обвинения, предусматривающие наказание до 20 лет.

На днях двух перевозчиков нелегалов приговорили к 9 годам заключения за смерть четырех марокканских мигрантов, которые утонули после того, как их заставили выпрыгнуть из лодки в прошлом году вблизи испанского города Сеута в Северной Африке.

Ранее сообщалось, что немецкие власти провели масштабный рейд против международной банды перевозчиков мигрантов, которая использовала визовые разрешения.

Перед этим итальянская береговая охрана спасла 22 человека и нашла девять тел после того, как лодка контрабандистов с мигрантами перевернулась во время шторма примерно в 50 километрах к югу от итальянского острова Лампедуза.