У НАТО поки не знають, коли визначаться з наступником Столтенберга

У Північноатлантичному альянсі ще тривають дебати з приводу того, хто саме стане наступником Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря, і точно невідомо, скільки часу ще займе цей процес.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у спілкуванні зі ЗМІ сказала постпред США у НАТО Джуліанн Сміт.

Сміт нагадала, що Столтенберг очікувано передасть посаду наступнику у жовтні цього року, і офіційно є два кандидати: чинний прем’єр Нідерландів Марк Рютте і президент Румунії Клаус Йоганніс.

"В Альянсі тривають дебати щодо кваліфікації обох цих дуже серйозних лідерів, і ми продовжимо зважувати "за" і "проти" доки досягнемо консенсусу щодо когось одного – сподіваюся, найближчим тижнями. Але ми не знаємо, якими точно будуть ці часові рамки", – зазначила постпред США, додавши, що члени Альянсу звісно ж хотіли би швидше досягти рішення.

"Думаю, найпізніше, коли б ми хотіли це вирішити – до саміту у Вашингтоні", – додала Джуліанн Сміт.

Вона нагадала, що США висловили підтримку кандидатурі РЮтте, але також "мають найглибшу повагу до нашого друга президента Йоганніса".

Нагадаємо, у вівторок Естонія та Литва заявили, що готові підтримати кандидатуру Рютте на посаду наступного генсека НАТО,

Вже низка столиць надіслали сигнали про те, що вони підтримують кандидатуру Рютте на посаду генсека Альянсу. Це у тому числі ключові держави, такі як США, Британія, Франція та Німеччина.

Проте перешкодою затвердженню Рютте може стати Угорщина, де вже публічно висловилися проти, а також Туреччина. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно мав телефонну розмову з Рютте і назвав умови, за яких буде готовий схвалити його кандидатури на посаду генсека НАТО