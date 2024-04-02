В НАТО пока не знают, когда определятся с преемником Столтенберга

В Североатлантическом альянсе еще продолжаются дебаты по поводу того, кто именно станет преемником Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря, и точно неизвестно, сколько времени еще займет этот процесс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в общении со СМИ сказала постпред США в НАТО Джулианн Смит.

Смит напомнила, что Столтенберг ожидаемо передаст должность преемнику в октябре этого года, и официально есть два кандидата: действующий премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис.

"В Альянсе продолжаются дебаты по поводу квалификации обоих этих очень серьезных лидеров, и мы продолжим взвешивать "за" и "против". пока достигнем консенсуса относительно кого-то одного – надеюсь, в ближайшие недели. Но мы не знаем, какими точно будут эти временные рамки", – отметила постпред США, добавив, что члены Альянса конечно же хотели бы быстрее достичь решения.

"Думаю, самое позднее, когда бы мы хотели это решить – до саммита в Вашингтоне", – добавила Джулианн Смит.

Она напомнила, что США выразили поддержку кандидатуре Рютте, но также "имеют глубочайшее уважение к нашему другу президенту Йоханнису".

Напомним, во вторник Эстония и Литва заявили, что готовы поддержать кандидатуру Рютте на должность следующего генсека НАТО,

Уже ряд столиц прислали сигналы о том, что они поддерживают кандидатуру Рютте на должность генсека Альянса. Это в том числе ключевые государства, такие как США, Великобритания, Франция и Германия.

Однако препятствием утверждению Рютте может стать Венгрия, где уже публично высказались против, а также Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно имел телефонный разговор с Рютте и назвал условия, при которых будет готов поддержать его кандидатуру на должность генсека НАТО.