КНДР втретє з початку року випробувала балістичну ракету

У Сеулі у вівторок зафіксували пуск Північною Кореєю ракети, ймовірно балістичної ракети середньої дальності, що стало вже третім таким випробуванням з початку року.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap, пише "Європейська правда".

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї зафіксував пуск з району поблизу Пхеньяна приблизно о 6:53 за місцевим часом. Ракета, яку попередньо вважають балістичною ракетою середньої дальності, подолала близько 600 кілометрів і впала у Японське море.

Це третє подібне випробування з початку року.

Військові підозрюють, що КНДР могла випробовувати ракету з гіперзвуковою боєголовкою після випробування двигуна минулого місяця.

У березні КНДР запустила в море балістичні ракети малої дальності під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Сеула.

В середині січня Пхеньян заявив про успішне випробування твердопаливної ракети.

У Пентагоні кажуть, що Північна Корея продовжує надавати підтримку Росії у війні. Тим часом Росія минулого тижня заблокувала в ООН механізм моніторингу санкцій проти Північної Кореї.





