КНДР в третий раз с начала года испытала баллистическую ракету

В Сеуле во вторник зафиксировали пуск Северной Кореей ракеты, вероятно баллистической ракеты средней дальности, что стало уже третьим таким испытанием с начала года.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, пишет "Европейская правда".

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи зафиксировал пуск из района вблизи Пхеньяна примерно в 6:53 по местному времени. Ракета, которую предварительно считают баллистической ракетой средней дальности, преодолела около 600 километров и упала в Японское море.

Это третье подобное испытание с начала года.

Военные подозревают, что КНДР могла испытывать ракету с гиперзвуковой боеголовкой после испытания двигателя в прошлом месяце.

В марте КНДР запустила в море баллистические ракеты малой дальности во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул.

В середине января Пхеньян заявил об успешном испытании твердотопливной ракеты.

В Пентагоне говорят, что Северная Корея продолжает оказывать поддержку России в войне против Украины. Между тем Россия на прошлой неделе заблокировала в ООН механизм мониторинга санкций против Северной Кореи.