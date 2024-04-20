Reuters: В США говорят, что их войска не готовы к большой войне на Ближнем Востоке

Успех американских военных, которые помогли Израилю остановить массированную воздушную атаку Ирана, может свидетельствовать о том, что Вашингтон хорошо подготовлен к дальнейшим возможным боевым действиям в регионе, впрочем есть сомнения относительно его готовности действовать во время большого и длительного конфликта.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters на условиях анонимности сообщили нынешние, а также бывшие американские чиновники.

По их словам, американские войска не готовы к большому, длительному конфликту на Ближнем Востоке, и министерству обороны, возможно, придется пересмотреть оценки о военных потребностях в регионе, если кризис углубится.

За месяцы, прошедшие с тех пор, как нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль спровоцировало войну в Газе, Соединенные Штаты направили тысячи военных на Ближний Восток, где в течение многих лет американское присутствие неуклонно сокращалось.

Впрочем, отмечает агентство, многие из этих новых сил находятся на кораблях и самолетах, которые то входят, то выходят из региона, и развернуты лишь временно.

Поэтому эта стратегия США полагаться на силы быстрого реагирования может быть опробована сейчас, когда Иран и Израиль нарушили необъявленное табу на открытые военные удары друг против друга.

По словам четырехзвездочного генерала армии в отставке Джозефа Вотела, который возглавлял войска США на Ближнем Востоке, наибольшее беспокойство вызывает способность Вашингтона реагировать в течение длительного периода времени.

"Для американских военных это означает, что, по моему мнению, мы должны пересмотреть идею о том, какие необходимые, устойчивые силы и средства мы должны поддерживать в регионе", – сказал он.

Нынешний глава Центрального командования, генерал армии США Майкл Курилла заявил законодателям в прошлом месяце, что он запросил больше войск, чем Пентагон отправил в регион, который, по словам администрации президента Джо Байдена, является менее приоритетным, чем, например, вызов со стороны Китая.

В показаниях комитета по вооруженным силам Палаты представителей Курилла заявил, что опасная нехватка американских разведывательных средств, специалистов и лингвистов "приводит к пробелам и разрывам в нашей способности выявлять и срывать заговоры, увеличивая свободу передвижения" для экстремистских организаций.

Например, отсутствие подробной информации о запасах оружия террористов-хуситов до того, как поддерживаемая Ираном йеменская группировка начала нападать на коммерческие суда в Красном море, затруднило определение влияния многомесячных ударов на арсенал ракет и беспилотников боевиков, говорят чиновники.

Впрочем, по их словам, отправка большего количества американских войск на Ближний Восток и усиление разведывательных средств в долгосрочной перспективе может оказаться сложной задачей.

"Войска разбросаны по всей Европе, в то же время другие проходят просроченные циклы технического обслуживания. А Азия должна быть в центре внимания", – сказал один американский чиновник на условиях анонимности.

Другой чиновник отметил, что до сих пор непонятно, есть ли готовность вывести американские военные из Азии или Европы несмотря на рост напряженности.

Ранее СМИ сообщили, что западные государства в последние дни пытались через Турцию отправить Ирану сообщение, чтобы повторить призывы к деэскалации.

Израиль нанес удар по территории Ирана в пятницу по местному времени. Атака стала ответом на удары Ирана ракетами и дронами по Израилю, абсолютное большинство из которых в минувшие выходные перехватили.

По информации местных СМИ, три взрыва прогремели неподалеку от военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан, где расположены ядерные объекты. Иранское телевидение утверждает о сбитии трех дронов.

Чиновник США заявил на условиях анонимности, что Вашингтон не поддержал удар Израиля по территории Ирана, хотя и был предупрежден о нем.

В то же время премьер Британии Риши Сунак отметил, что ситуация развивается, поэтому "было бы неправильно спекулировать, пока факты не станут более ясными", впрочем, указал, что "значительная эскалация в ничьих интересах".