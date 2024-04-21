Правительство Латвии готовит отказ от русского языка как второго иностранного в школах

Во вторник, 23 апреля, правительство Латвии примет решение о постепенном отказе от русского языка как второго иностранного в общем образовании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В настоящее время латвийские школьники изучают английский язык как первый иностранный язык с начала обучения, а второй иностранный язык начинают учить с конца начальной школы. Теоретически дети могут учить французский, немецкий и другие языки как второй иностранный, но на практике чаще всего преподается русский язык, поскольку в школах не хватает учителей других языков.

По данным Министерства образования и науки (МОН), русский язык преподается как второй иностранный почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.

Изменения, предложенные МОН, предполагают, что с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать учащимся как второй иностранный язык на уровне основного образования один из официальных языков Европейского союза или стран-членов Европейской экономической зоны, или иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями. об образовании. Русский язык не входит в эти языки.

В ходе публичного обсуждения было получено множество возражений от частных лиц против плана Министерства образования. В течение двух недель от частных лиц и представителей разных ассоциаций поступило более 300 обращений, большинство из которых направлено против постепенного отказа от русского языка как второго иностранного в основной школе.

Основные причины несогласия заключаются в том, что дети не должны быть ограничены в изучении родного языка и должны сами решать, какой язык им изучать. Также отмечается, что отказ от российского по политическим причинам недопустим.

Напомним, Латвийский Конституционный суд 15 февраля постановил, что норма иммиграционного закона об обязательной сдаче языкового экзамена для граждан России и декларирования ими источника доходов является конституционной.

К сентябрю 2023 года более половины попыток сдать языковые тесты завершились неудачей. Латвийские депутаты после этого предложили тем, кто выполнил положения закона, продлить вид на жительство на два года, чтобы они успели выучить язык и сдать экзамен.

Около трех тысяч граждан РФ, которые бездействовали, должны были покинуть Латвию или пытаться получить временный легальный статус на других основаниях. В итоге кандидатов на выезд осталось около тысячи.