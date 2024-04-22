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87-річний король Норвегії скоротить участь в офіційних заходах

Новини — Понеділок, 22 квітня 2024, 15:01 — Марія Ємець

Король Норвегії Гаральд V скоротить участь в офіційних заходах, з огляду на останнє нездужання та свій поважний вік.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це оголосили у королівській родині. 

87-річний Гаральд V, який є найстарішим з європейських монархів при владі, з 22 квітня офіційно повернувся до виконання конституційних обов’язків після майже двох місяців лікарняного та за цей час не з’являвся на публіці.

У понеділок король зустрінеться з найвищими військовими країни, а у четвер зустрінеться з міністром закордонних справ Норвегії та прийме кількох нових послів у Норвегії, серед яких посол Швеції. 

"Король на майбутнє скоригує свою програму, з огляду на свій вік. Це передбачає скорочення на постійній основі кількості та обсягів діяльності, у якій він бере участь", – повідомив королівський палац.

Нагадаємо, у лютому Гаральда госпіталізували з інфекцією, яку він підхопив під час перебування на відпочинку у Малайзії. Згодом королю довелося встановити кардіостимулятор. 

Раніше Гаральд казав, що не планує зрікатися престолу до кінця життя.

Обов'язки короля як глави держави у Норвегії є церемоніальними, він не має жодної політичної влади.

Нагадаємо, минулого року після понад пів століття правління зреклася престолу данська королева Маргрете ІІ, якій зараз 84 роки. 

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Норвегія