87-летний король Норвегии сократит участие в официальных мероприятиях

Король Норвегии Харальд V сократит участие в официальных мероприятиях учитывая последнее недомогание и свой почтенный возраст.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом объявили в королевской семье.

87-летний Харальд V, старейший из европейских монархов у власти, с 22 апреля официально вернулся к исполнению конституционных обязанностей после почти двух месяцев больничного и за это время не появлялся на публике.

В понедельник король встретится с высшими военными страны, а в четверг встретится с министром иностранных дел Норвегии и примет нескольких новых послов в Норвегии, среди которых посол Швеции.

"Король на будущее скорректирует свою программу, учитывая возраст. Это предусматривает сокращение на постоянной основе количества и объемов деятельности, в которой он участвует", – сообщил королевский дворец.

Напомним, в феврале Харальда госпитализировали с инфекцией, которую он подхватил во время пребывания на отдыхе в Малайзии. Впоследствии королю пришлось установить кардиостимулятор.

Ранее Харальд говорил, что не планирует отрекаться от престола до конца жизни.

Обязанности короля как главы государства в Норвегии являются церемониальными, он не имеет никакой политической власти.

Напомним, в прошлом году после более полувека правления отреклась от престола датская королева Маргрете II, которой сейчас 84 года.