В Італії 13 тюремних охоронців підозрюють у катуванні неповнолітніх ув'язнених

Італійська поліція арештувала 13 охоронців колонії у Мілані за підозрою в тортурах та жорстокому поводженні з неповнолітніми ув'язненими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами прокурорів, розслідування ґрунтувалося на звітах омбудсмена з прав ув'язнених та використовувало як свідчення неповнолітніх ув'язнених чоловічої статі, так і записи телефонних розмов, а також камер спостереження зсередини в'язниці.

Вони додали, що інкриміновані злочини були скоєні з 2022 року по сьогодні в колонії для неповнолітніх, де працює 50 охоронців. Вона не мала директора протягом 20 років.

У заяві прокуратури йдеться, що окрім 13 охоронців, 12 з яких працюють у міланській колонії для неповнолітніх, ще вісім співробітників відсторонили від роботи.

"Це болюча справа та погана сторінка в (історії) установи", – заявив на пресконференції головний прокурор Мілана Марчелло Віола.

Він додав, що ув'язнені були в наручниках, тому не могли захистити себе, і їх били так, щоб не залишалося слідів.

Раніше стало відомо, що італійська антифашистська активістка Іларія Саліс, яку утримують у в'язниці в Угорщині за звинуваченнями в нібито причетності до насильницьких нападів на прихильників неонацистів, буде кандидатом від лівої партії на виборах до Європарламенту у червні, що, можливо, покладе край її ув'язненню.

Перед цим суд в Угорщині залишив її у в'язниці, відхиливши прохання адвоката звільнити її під домашній арешт або в Італії, або в Угорщині.

До цього з’явилися фотографії, на яких Саліс привели до будапештського суду на ланцюгу і в наручниках на руках і ногах.

Також надходили непідтверджені повідомлення ЗМІ про незадовільні умови утримання під вартою, що включали наявність мишей і блощиць, бруд і нелюдські покарання.

У зв’язку з цим Рим висловив протест Будапешту, а прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні була змушена домогтися від свого угорського колеги Віктора Орбана обіцянки, що Саліс отримає справедливий судовий розгляд у належних умовах.

Згодом офіційний Рим заявив, що до затриманої італійки в Угорщині тепер ставляться краще.