В Италии 13 тюремных охранников подозревают в пытках несовершеннолетних заключенных

Итальянская полиция арестовала 13 охранников колонии в Милане по подозрению в пытках и жестоком обращении с несовершеннолетними заключенными.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам прокуроров, расследование основывалось на отчетах омбудсмена по правам заключенных и использовало как показания несовершеннолетних заключенных мужского пола, так и записи телефонных разговоров, а также камер наблюдения изнутри тюрьмы.

Они добавили, что инкриминируемые преступления были совершены с 2022 года по сегодня в колонии для несовершеннолетних, где работает 50 охранников. Она не имела директора в течение 20 лет.

В заявлении прокуратуры говорится, что кроме 13 охранников, 12 из которых работают в миланской колонии для несовершеннолетних, еще восемь сотрудников отстранили от работы.

"Это болезненное дело и плохая страница в (истории) учреждения", – заявил на пресс-конференции главный прокурор Милана Марчелло Виола.

Он добавил, что заключенные были в наручниках, поэтому не могли защитить себя, и их избивали так, чтобы не оставалось следов.

Ранее стало известно, что итальянская антифашистская активистка Илария Салис, которую удерживают в тюрьме в Венгрии по обвинениям в якобы причастности к насильственным нападениям на сторонников неонацистов, будет кандидатом от левой партии на выборах в Европарламент в июне, что, возможно, положит конец ее заключению.

Перед этим суд в Венгрии оставил в тюрьме итальянку Иларию Салис, отклонив просьбу адвоката освободить ее под домашний арест либо в Италии, либо в Венгрии.

До этого появились фотографии, на которых Салис привели в будапештский суд на цепи и в наручниках на руках и ногах.

Также поступали неподтвержденные сообщения СМИ о неудовлетворительных условиях содержания под стражей, включавших наличие мышей и блощиц, грязь и нечеловеческие наказания.

В связи с этим Рим выразил протест Будапешту, а премьер-министр Джорджия Мелони была вынуждена добиться от своего венгерского коллеги Виктора Орбана обещания, что Салис получит справедливое судебное разбирательство в надлежащих условиях.

Впоследствии официальный Рим заявил, что с задержанной итальянкой в Венгрии теперь обращаются лучше.