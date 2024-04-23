В Швеции провели масштабную антинаркотическую операцию: изъяли около 1,4 тонны кокаина

Шведская таможня провела одну из крупнейших в истории страны операций по изъятию кокаина, конфисковав на прошлой неделе около 1,4 тонны наркотика в порту близ Стокгольма.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

В интервью телеканалу SVT представитель таможни Стефан Гранат сообщил, что наркотики обнаружили в контейнере в порту Нюнесхамн 18 апреля. По подозрению в причастности к его транспортировке арестовали шестерых мужчин.

"Если это такая большая партия, как мы думаем, то это одна из крупнейших партий, изъятая за всю историю", – сказал он, добавив, что они все еще ждут точную цифру найденного количества наркотика.

По словам Граната, наркотики, вероятно, предназначались для европейского рынка, а Швеция была лишь транзитной страной.

"Еще 5-10 лет назад было очень необычно изымать всего 100 кг", – заметил представитель таможни.

Объем кокаина, изъятого шведской таможней, достиг пика в 2022 году, когда, по официальным данным, конфисковали 822 кг. Это более чем на 300 кг больше предыдущего рекорда, установленного в 2018 году.

Ранее СМИ сообщили, что вблизи Стокгольма правоохранители изъяли крупную партию кокаина и задержали предполагаемых членов сети наркоторговцев.

В то же время в Турции, которая становится все более важным транзитным узлом для кокаина, поступающего из Южной Америки в Европу, недавно заявили об изъятии третьей по объему партии кокаина в истории страны.

В последние годы ЕС стал "мировой столицей" употребления кокаина, пишет Politico, поскольку рекордные объемы производства в Южной Америке совпали с бешеным спросом на континенте.

Бельгийский портовый город Антверпен даже считается "кокаиновыми воротами" Европы из-за больших объемов поставок этого наркотика.

Бельгийская таможня изъяла 116 тонн кокаина в порту Антверпена в 2023 году, установив рекорд второй год подряд.