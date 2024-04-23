Глава МВД Литвы хочет проверить президента из-за заявления о нападении на соратника Навального

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте просит генеральную прокуратуру проверить обнародование президентом Гитанасом Науседой информации о задержании людей, подозреваемых в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Билотайте считает, что заявление Науседы о задержании подозреваемых в нападении на Волкова в Польше "нанесло ущерб взаимному доверию между литовскими и польскими сотрудниками, а также могло навредить досудебному расследованию".

"Важно выяснить обстоятельства, чтобы такая вредная практика, когда политики комментируют расследование раньше сотрудников, не повторялась", – добавила глава литовского МВД, назвав действия Науседы "безответственной риторикой".

Сам Науседа, комментируя упреки Билотайте, риторически спросил, намерен ли министр привлечь к ответственности и премьер-министра Дональда Туска – который также заявил о задержании подозреваемых.

"Мы оцениваем обращение министра как безответственное действие и политиканство на фоне приближающихся выборов", – заявили в канцелярии президента Литвы.

Нападение на Волкова в Вильнюсе произошло вечером 12 марта возле его дома. Нападавший подождал, пока тот припаркуется во дворе, после чего выбил молотком окно в машине, распылил в глаза слезоточивый газ и начал избивать Волкова. В результате нападения у него была сломана рука.

Спецслужбы Литвы предполагают, что за нападением на Волкова стоят российские спецслужбы и атака была связана с приближением президентских "выборов" в России.