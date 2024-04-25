ЗМІ: Франція просить Грецію допомогти з ППО на час Олімпійських ігор

Франція веде непублічні переговори з Грецією про передання зенітно-ракетного комплексу малої дальності Crotale на час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила грецька газета Kathimerini з посиланням на "добре поінформовані джерела".

За інформацією Kathimerini, контакти між Афінами і Парижем стосовно тимчасового передання ЗРК Crotale розпочалися на дипломатичному рівні в листопаді 2023 року, але "поки що не отримали жодного розвитку".

Французи пропонують дві схеми передання комплексу. Перший передбачає безпосереднє розгортання грецьких Військово-повітряних сил, другий – позику самого ЗРК на період, довший за тривалість Олімпійських ігор.

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Як додає Kathimerini, прохання Франції пов’язане з тим, що вона має намір передати Україні більше зенітно-ракетних комплексів, а отже, "потребує допомоги союзників для забезпечення протиповітряної оборони критично важливої інфраструктури" в Парижі на час Ігор.

Система Crotale виробництва французької компанії Thales була прийнята на озброєння ВПС Греції у 2003 році. Вона має дальність стрільби від 11 до 20 кілометрів і максимальну висоту ураження до шести кілометрів.

Інформація Kathimerini стала першим повідомленням про те, що Франція просить про засоби протиповітряної оборони на час Олімпіади. Досі повідомлялося, що на Іграх будуть присутні іноземні поліцейські і військові.

Напередодні у Франції заарештували 16-річного підлітка, який міг готувати теракт під час літніх Олімпійських ігор у Парижі.