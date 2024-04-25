СМИ: Франция просит Грецию помочь с ПВО на время Олимпийских игр

Франция ведет непубличные переговоры с Грецией о передаче зенитно-ракетного комплекса малой дальности Crotale на время проведения Олимпийских игр в Париже.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила греческая газета Kathimerini со ссылкой на "хорошо информированные источники".

По информации Kathimerini, контакты между Афинами и Парижем относительно временной передачи ЗРК Crotale начались на дипломатическом уровне в ноябре 2023 года, но "пока не получили никакого развития".

Французы предлагают две схемы передачи комплекса. Первый предусматривает непосредственное развертывание греческих Военно-воздушных сил, второй – заем самого ЗРК на период, длиннее продолжительности Олимпийских игр.

Реклама:

Как добавляет Kathimerini, просьба Франции связана с тем, что она намерена передать Украине больше зенитно-ракетных комплексов, а следовательно, "нуждается в помощи союзников для обеспечения противовоздушной обороны критически важной инфраструктуры" в Париже на время Игр.

Система Crotale производства французской компании Thales была принята на вооружение ВВС Греции в 2003 году. Она имеет дальность стрельбы от 11 до 20 километров и максимальную высоту поражения до шести километров.

Информация Kathimerini стала первым сообщением о том, что Франция просит о средствах противовоздушной обороны на время Олимпиады. До сих пор сообщалось, что на Играх будут присутствовать иностранные полицейские и военные.

Накануне во Франции арестовали 16-летнего подростка, который мог готовить теракт во время летних Олимпийских игр в Париже.