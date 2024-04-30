Чехия закупит шесть вертолетов для борьбы с лесными пожарами и станет одной из авиабаз Центральной Европы, откуда машины будут летать на пожары.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Правительство Чехии согласовало покупку вертолетов, первые два из них планируют приобрести в течение двух лет.

"До конца избирательного периода мы хотели бы иметь два вертолета – один европейский и один из Чехии. Это инвестиция в безопасность граждан Чешской Республики", – сказал министр внутренних дел Вит Ракушан после заседания правительства.

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В общей сложности Чехия закупит шесть машин, когда это должно произойти, не сообщается. По словам министра, идеально было бы до 2030 года. Таким образом, Чехия станет одной из авиабаз ЕС.

"Речь идет не только о пожаротушении, вертолеты могут использоваться для поиска людей, мониторинга сложной дорожной ситуации и во время пограничного контроля, если его когда-нибудь потребуется ввести", – добавил он.

По словам Ракушана, ситуация становится все более проблематичной. Он намекнул на потепление, сильную засуху и связанные с ней более частые пожары. В июле прошлого года пожар уничтожил 1600 гектаров земли в Чешской Швейцарии, куда пришлось оказывать помощь вертолетам из Польши, Италии и Словакии. В Чехии не хватает вертолетов и негде размещать новые.

"Во время нашего председательства в ЕС мы предложили Чехию как место, где мы разместим авиационную технику, которая при необходимости сможет обслуживать всю Центральную Европу или помогать даже в более отдаленных местах", – сказал Ракушан.

Закупка машин оценивается в 7 млрд крон. "Но половину мы обеспечим из европейских денег", – добавил министр.

Согласно недавнему исследованию, Европа является самым нагревающимся континентом, а ее температура растет примерно вдвое выше, чем в среднем в мире, утверждают две ведущие организации мониторинга климата.

Напомним, Европейская служба по изменению климата Copernicus сообщила, что март 2024 года глобально стал самым теплым в истории наблюдений, и это уже десятый рекордный месяц. Непосредственно в Европе март 2024 стал вторым самым теплым в истории.